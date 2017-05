Totti per l'ultima volta all'Olimpico. Roma-Genoa: è allarme bagarini

È scattato l'allarme bagarinaggio online per il Totti-Day, l'ultima partita del Pupone allo stadio Olimpico di Roma.

I biglietti di Roma-Genoa, in programma per domenica 28 maggio, sono evaporati in poche ore dal sito ufficiale dell'AS Roma e i tifosi si sono visti costretti ad attingere ai siti di vendita secondari, che hanno moltiplicato i prezzi.

Si va da 350 € per un posto in curva, che normalmente ne costerebbe 25, ai 1180 € alla Monte Mario. Prezzi proibitivi per i tanti tifosi che intendono non perdersi l'ultima discesa in campo di Francesco Totti in maglia giallorossa. I biglietti acquistati sui canali secondari, inoltre, non possono dar la garanzia di ufficialità e quindi del regolare ingresso dello spettatore allo stadio il giorno della partita.