Tra le onde col surfista Fioravanti. Fondazione Laureus promuove lo sport

Il campione di surf 19enne Leonardo Fioravanti si è allenato insieme ai ragazzi dell'Istituto “Via Giuliano da Sangallo” di Ostia per promuovere lo sport come forma sana di aggregazione.

Il progetto è stato avviato dalla Fondazione Laureus, che dal 2005 opera a supporto dei minori che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica e che quest'anno ha raggiunto anche la località di Ostia, dove l'alta dispersione scolastica e i fenomeni di microcriminalità sono all'ordine del giorno. E proprio a Ostia Fioravanti ha iniziato a praticare il surf, fino ad arrivare ad essere un campione riconosciuto in Italia e all'estero. Oltre 30 ragazzi dagli 8 ai 10 anni si sono tuffati in mare insieme allo sportivo, per provare a cavalcare un'onda insieme a lui o semplicemente per divertirsi in acqua tra schizzi e giochi.

In Italia, Fondazione Laureus opera nelle periferie delle principali città di Milano, Roma e Napoli, con il preciso obiettivo di aiutare bambini e adolescenti ad apprendere valori importanti quali: rispetto delle regole per consolidare le relazioni con i propri amici, aggregazione per aumentare lo spirito di squadra e il senso di appartenenza a un gruppo, benessere fisico per permettere una conoscenza più approfondita del proprio corpo e capire l’importanza di seguire un equilibrato stile di vita, fortificare i rapporti generazionali offrendo la possibilità di ristabilire la fiducia con i più grandi.