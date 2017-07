Traffico a Roma: tutta colpa dei centurioni. Arriva il nuovo stop del sindaco

Una nuova ordinanza del sindaco Virginia Raggi mette alla porta i centurioni e le figure in costume storico, vietando le attività di caccia al turista vicino ai monumenti storici.

Fino al 31 ottobre i centurioni romani che si fanno ritrarre dai passanti davanti alle bellezze della Città Eterna non potranno svolgere il proprio mestiere, a meno che non vogliano incorrere in multe fino a 400 euro. É quanto stabilito dalla nuova ordinanza a firma Raggi comparsa sul sito di Roma Città Metropolitana.

A fine aprile il Tar aveva sospeso un'altra ordinanza datata dicembre 2016 con cui il sindaco metteva al bando le attività in costume dal centro della città, ma come un boomerang sono tornate le stesse regole.

Nell'ordinanza Virginia Raggi spiega che quanto stabilito va a vantaggio del decoro cittadino e di una migliore fruizione delle bellezze della città, cosa evidentemente compromessa a parere dei 5 Stelle dalla presenza dei centurioni. Il loro costume, infatti, sempre a dire dell'ordinanza, non sarebbe filologicamente ben ricostruito: “una ricostruzione storica del tutto inverosimile e lesiva del patrimonio culturale della città”. Non solo i centurioni comprometterebbero il patrimonio storico, però, ma contribuirebbero anche a ingolfare ancora di più il centro con il famoso traffico romano. Si legge infatti: “La presenza dei soggetti in costume influisce negativamente sulla circolazione stradale e impedisce la piena godibilità dei monumenti e delle bellezze paesaggistiche della città”.