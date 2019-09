Traffico di oggetti rubati tra Italia e Moldavia: in manette autista di bus

È un cittadino moldavo di 43 anni, conducente di bus di tratte internazionali, il corriere di oggetti rubati fermato per ricettazione dai Carabinieri nel corso dei controlli in piazzale Tarantelli, presso l'area di sosta frequentata da corrieri privati per la spedizione di merce destinata ai Paesi dell'est Europa.

Sul veicolo dell'uomo, pronto a partire per la Moldavia, i militari hanno trovato 4 caldaie elettriche di ultima generazione, 3 pannelli solari, una betoniera, varie scale e attrezzi da cantiere (rubati la notte prima all'interno di tre cantieri), due portiere laterali di un'autovettura "Toyota Lexus" e un pacco batteria motore elettrico autovettura "Toyota Prius".

Successivamente gli stessi Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, insieme con i colleghi del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo radiomobile, hanno controllato tre food truck, sanzionando amministrativamente i rispettivi titolari delle licenze per un importo complessivo di 3.308 euro, per mancanze di condizioni igienico sanitarie e anomalie in materia di conservazione e tracciabilità degli alimenti. Durante i controlli i Carabinieri hanno identificato complessivamente 68 persone e controllato 37 veicoli. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.