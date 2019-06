Tragedia ad Ostia, bimbo di 6 anni schiacciato dal cancello di casa: è grave

Tragedia ad Ostia Antica, un bambino di sei anni è grave dopo essere stato colpito da un cancello della sua abitazione, in via Rivautella, staccatosi dalle guide. E' in pericolo di vita.

È successo alle 18,40, a pochi passi dai campi da calcio dell'associazione sportiva Totti Soccer School. Il piccolo - secondo quanto si apprende - è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno posto sotto sequestro il cancello.

Il cancello scorrevole sarebbe uscito fuori binario, per cause ancora in corso di accertamento, schiacciando il corpo del bambino di 6 anni. In corso indagini per stabilire la corretta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.