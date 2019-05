Tragedia all'asilo nido: bimbo di un anno muore nel sonno. Giallo sulle cause

Tragedia in un asilo nido privato all'Appio: è morto un bambino di un anno. Inutile l'intervento dei medici del 188. Giallo sulle cause del decesso: indagano i carabinieri.

Un bambino di un anno è morto nel sonno questa mattina in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il bimbo è deceduto. Il bambino - secondo quanto si apprende - non soffriva di alcuna patologia.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana per carpire le cause del decesso.