Tragedia della strada, investita da un'auto e scaraventata contro un furgone

Incidente mortale ieri sera a Fonte Nuova, località Tor Lupara.

Alle 21.30 circa di martedì sera, una donna di 38 anni è stata investita mentre attraversava via Nomentana, in prossimità di via Salvatoretto, da un 58enne alla guida di una Fiat 500. Nel impatto la 38enne è stata scaraventata in avanti contro un furgone, guidato da un uomo, che proveniva in senso contrario.

Gravemente ferita la donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea dove è morta poco dopo l'arrivo. I carabinieri della Stazione Mentana intervenuti sul posto hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell'incidente e effettuato drug-alcol test risultati negativi. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale della Sapienza.