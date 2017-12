Tragedia la notte di Natale, anziana muore nel rogo della sua casa

E' morta stordita dal fumo e avvolta dalle fiamme che hanno distrutto l'appartamento in cui viveva.

A perdere la vita nel comune di Boville Ernica, nel nord della Ciociaria, e' stata una pensionata di 76 anni.

La donna e' rimasta bloccata dopo che un incendio, probabilmente divampato nella sala da pranzo, ha distrutto l'appartamento in cui viveva con altri familiari. Inutile ogni soccorso. I feriti sono stati invece trasferiti al 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone in codice rosso.

La tragedia e' avvenuta in località Madonna delle Grazie, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.