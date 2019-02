Tragedia sull'Aurelia: morto un ciclista investito. Chiusa la strada

Tragedia sull'Aurelia: un ciclista è stato investito a Santa Marinella, provincia di Roma, ed è morto sul colpo. È stato inutile l'intervento in elicottero del 118 per tentare di rianimare la vittima. Chiusa la SS1 in entrambe le direzioni.

La strada statale 1 “Via Aurelia” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Santa Marinella (km 54,600) in provincia di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un ciclista che è deceduto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in tutti gli store digitali. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Dopo che sono stati effettuati tutti i rilievi dalle forze dell'ordine, l'Aurelia è stata riaperta alle ore 13.