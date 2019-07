Tragedia sulla Colombo, incidente tra un furgone e una moto: morto 57enne

Tragedia sua via Cristoforo Colombo, scontro tra un furgone ed una moto: morto motociclista 57enne. L'uomo dopo l'incidente era stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio.

Grave incidente martedì pomeriggio su via Cristoforo Colombo, in direzione raccordo, nella Capitale. A scontrarsi un furgone e una moto. Il centauro, un italiano di 57 anni, è morto martedì notte dopo essere stato ricoverato per diverse ore all'ospedale Sant'Eugenio.

Il conducente del furgoncino, un ragazzo 27enne italiano, si è fermato subito ed ha allertato i soccorsi. Il giovane, rimasto sotto shock, è stato poi accompagnato all'ospedale per essere sottoposto agli esami di alcol e droga: ad entrambi è risultato negativo.