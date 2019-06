Trans si rifiuta di fare sesso, cliente la aggredisce con una bottiglia: preso

Una transessuale non ha voluto fare sesso con un cliente che l'aveva accompagnata a casa e a causa del rifiuto è stata gravemente ferita con un coccio di bottiglia. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio.

Una transessuale colombiana di 28 anni nella notte di ieri è stata aggredita da un cittadino italiano di 29 perché si era rifiutata di fare sesso. I due si erano incontrati nella zona dei Campi Sportivi e avevano concordato una prestazione sessuale della transessuale in cambio di un passaggio in auto a casa di quest'ultima, in zona Tomba di Nerone.

Una volta giunti sotto casa la transessuale colombiana si sarebbe rifiutata di far salire nella propria abitazione l'uomo, un giovane italiano di 29 anni, scatenando l'ira dell'aggressore, che ha iniziato a colpirla violentemente al capo e al petto con un coccio di bottiglia.

I carabinieri, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti sul posto, cogliendo in flagranza l'aggressore, che è stato bloccato, ammanettato e condotto in caserma e poi a regina Coeli con l'accusa di tentato omicidio. La transessuale colombiana è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata.