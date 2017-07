Trasportava 160 kg di marijuana sull'A1. Droga per 1 mln e 600mila euro

La polizia di Frosinone lo ha fermato mentre era alla guida di un furgone contenete 160 chilogrammi di marijuana.

Un 44enne nato a Losanna, in Svizzera e residente a Frosinone è finito in manette per il trasporto di un ingente carico di droga. La Polizia si era insospettita notando le manovre azzardate del furgone, che stava viaggiando ad alta velocità sull'autostrada A1. Alla guida un uomo con precedenti per spaccio di stupefacenti. Quando gli agenti hanno mostrato l'intenzione di perquisire il mezzo, l'autista si è subito innervosito. Tra i sedili posteriori è stato rinvenuto un enorme pacco avvolto nel cellophane trasparente e racchiuso con del nastro isolante bianco, imballaggio tipicamente utilizzato per confezionare la droga. Nell'abitacolo si trovavano altri 7 pacchi più piccoli, che avevano lo stesso contenuto del primo: marijuana.

La polizia ha avviato le indagini per identificare i complici che avrebbero provveduto alla vendita al dettaglio dell’ingente quantitativo di droga, che ha un valore sul mercato di 1 milione e 600 mila euro. L'uomo, un carrozziere residente a Frosinone, stava portando la droga nella provincia ciociara.