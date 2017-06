Trasporti disabili, il Fish boccia il piano del Campidoglio: discriminante

La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap boccia il progetto presentato dalla giunta 5 Stelle capitolina in merito al Servizio di Trasporto cittadino per le persone con disabilità motoria.

Sono serviti 7 mesi all'amministrazione per presentare una bozza per la mobilità dei diversamente abili, ma sembra che nemmeno i tempi dilatati abbiano aiutato a trovare una quadra. Nel progetto non ha trovato accoglimento nessuna delle proposte delle organizzazioni rappresentative degli utenti. “L’attuale testo non risponde minimamente alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità di Roma, ma sembra più orientato a dare priorità al controllo degli utenti che utilizzeranno il servizio, limitando drasticamente la libertà di scelta della persona", scrivono in una nota le associazioni di tutela ai diritti dei diversamente abili. Denunciano inoltre le discriminazioni tra i richiedenti del servizio e la volontà di scaricare alle famiglie l'onere del trasporto.

L'utente di anno in anno dovrà presentare le certificazioni richieste che, se accettate, garantiranno il servizio. Le associazioni, inoltre, sono completamente escluse dalle organizzazioni di monitoraggio del servizio.