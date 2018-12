Trasporti, Logistica e Infrastrutture: nasce l'Osservatorio targato Eurispes

Nasce l'Osservatorio permanente su Trasporti, Logistica e Infrastrutture targato Eurispes, che ne ha affidato la Presidenza a Luca Danese, consigliere dell’Istituto e già parlamentare e Sottosegretario ai Trasporti e Navigazione.

"In un momento economico così significativo, che richiede una necessaria ripresa degli investimenti nelle grandi infrastrutture e lo sviluppo di una nuova competitività dei sistemi portuali italiani, anche rispetto all’obiettivo di confrontarsi con i grandi interventi dei paesi Brics – già programmati per i prossimi decenni –, si impone una capacità di programmazione strategica, alla quale l’Eurispes ritiene di poter contribuire - si legge in una nota dell'istituto di Ricerca - Tra l’altro, l’Eurispes ha, negli scorsi anni, creato un Laboratorio permanente specializzato nelle analisi delle strategie del coordinamento dei paesi Brics, con particolare riferimento ai progetti di investimento nei 'grandi corridoi'".

La mission dell’Osservatorio sarà, quindi, quella di coinvolgere nell’analisi delle future sfide, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo, i maggiori esperti e studiosi dei principali istituti e università italiane e internazionali, che da anni già collaborano con l’Istituto.