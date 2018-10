Trasporti, sospeso sciopero Roma Tpl di venerdì 12 ottobre. Resta quello Atac

Niente sciopero per i dipendenti di Roma Tpl, sospeso lo stop di 4 ore indetto per venerdì 12 ottobre. Confermata invece l'agitazione di Atac.

L'annuncio arriva da Muoversi a Roma, che rende noto l'incontro tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil e l'assessorato alla Città in movimento di Roma Capitale, che ha portato alla sopsensione dello sciopero. Resta per ora confermato invece quello relativo al sindacato Cambia-Menti M410, fondato dall'autista ribelle Micaela Quintavalle, che interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle) per 24 ore.