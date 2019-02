Trastevere, alcol a minori e fuori orario consentito: market multato e chiuso

Pizzicato dalla Polizia minimarket di Trastevere che vendeva alcol a minori e fuori orario consentito: circa 1000 euro di multa e formulata proposta di chiusura dell'attività.

Nell'ambito dei controlli disposti dal Questore Guido Marino nel quartiere di Trastevere, particolarmente interessato dal fenomeno della "movida", sono stati intensificati i servizi di prevenzione ed i controlli amministrativi agli esercizi pubblici dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

A seguito dei mirati controlli effettuati presso i minimarket presenti in zona, gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo, hanno accertato reiterate violazioni amministrative. In particolare, presso una delle attività è stata riscontrata la somministrazione in orario non consentito di bevande alcoliche e la somministrazione delle stesse a un minore di diciassette anni.

La rilevazione delle violazione alla normativa di settore, hanno portato gli agenti a elevare contestazioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 1000 euro e a formulare una proposta di chiusura dell'attività in argomento.