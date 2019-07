Travolge ed uccide ragazzo sul Gra e fugge: la Polizia a caccia di testimoni

Travolge un'auto ed uccide un ragazzo di 25 anni sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita via del Mare e fugge. La Polizia Stradale a caccia di testimoni: si cerca una Fiat Punto di colore chiaro.

Si cercano testimoni di un incidente mortale avvenuto il 6 luglio sul Grande raccordo anulare di Roma e che ha visto il conducente di un'auto dapprima fermarsi subito dopo l'incidente e quindi allontanarsi. L'appello arriva dalla Polizia stradale di Settebagni, il cui personale ha provveduto ai rilievi e sta conducendo le indagini per stabilire modalità e responsabilità dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto alle 15:30 in carreggiata esterna all’altezza dello svincolo della via del Mare – nel tratto compreso tra le uscite Roma Fiumicino e Via Pontina -, a perdere la vita un 25enne che era su un'auto, ferito gravemente un altro giovane che era sulla stessa vettura. La Polstrada cerca testimoni che possano fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente ed all’individuazione del conducente di un’autovettura Fiat Punto di colore chiaro che subito dopo l’incidente arrestava il veicolo sulla corsia centrale e dopo alcuni minuti risaliva in auto allontanandosi dal luogo.

Eventuali informazioni, foto, video potranno essere segnalate all’ufficio infortunistica di Settebagni al numero 06 88660244 o allo 06 88660316. Oppure al Centro Operativo Polizia Stradale di Roma al numero 0765459707.