Travolta investigatore, Freeman un boss: Roma diventa la Los Angels anni '70

John Travolta è un investigatore privato, Morgan Freeman un potente boss della malavita. Sbarca a Roma "La rosa velenosa", la Capitale si trasforma per l'occasione nella Los Angeles degli anni '70.

Il primo "ciak" capitolino del film, diretto da George Fallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto, è atteso nel mese di novembre. Le grandi pellicole e le super star di Hollywood hanno scelto Roma come sede delle riprese, che vedranno Carson Philipps (Travolta) intento a scappare da alcuni scagnozzi di Los Angeles, dopo aver strappato Violet, figlia del boss locale, dalle grinfie del padre e averla aiutata a scappare. Per sfuggire da chi lo vorrebbe morto, accetta un caso lontano da Los Angeles, imbattendosi in un losco giro di scommesse clandestine che coinvolge il mondo del football, l'ambiguo Dott. Mitchell e Doc (Freeman), un potente boss della zona.

Dopo aver girato parte del film in Georgia, Iervolino annuncia così a breve l'arrivo a Roma: "Porteremo nuovamente il cinema di Hollywood in Italia - annuncia - proseguendo la nostra tradizione di produrre i nostri film nel nostro Paese".