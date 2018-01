Tre pitbull sbranano un meticcio e feriscono padrone fuori dal supermercato

Un meticcio è stato sbranato da tre pitbull e il suo proprietario è stato ferito.

E' accaduto domenica intorno alle 14 a Bracciano in via della Macchia 1 nei pressi del supermercato discount Eurospin.

Un ragazzo italiano 35 anni è andato a fare la spesa con i suoi tre pitbull, un maschio e due femmine. Il giovane ha legato il maschio dei tre cani con un collare di fortuna ad una recinzione e le due femmine a catena tra di loro con il primo animale. Non molto dopo arriva una coppia di anziani con un piccolo meticcio. La coppia fa scendere l'amico a quattro zampe per un bisogno prima di entrare al market. Non appena i pitbull vedono il meticcio iniziano ad innervosirsi, poi riesco a liberarsi e si scagliano contro il piccolo.



Inutili i tentativi del proprietario del meticcio, un anziano di 79 anni, di salvare l'animale: i tre pitbull lo sbranano, letteralmente maciullandolo. L'uomo nel tentativo riporta anche la rimozione della falange sinistra del dito mignolo con una prognosi di 40 giorni.

Panico tra la gente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bracciano. Il 35enne è stato denunciato dai militari per omessa custodia di animali e lesioni colpose gravi. I tre pitbull sono stati affidati allo zio del proprietario che ha locali idonei per cani e saranno monitorati quasi quotidianamente per capirne l'aggressività e valutarne l'eventuale abbattimento.