Tribunale di Roma al collasso. I computer non funzionano: uffici bloccati

Sfratti, pignoramenti e aste giudiziarie possono aspettare: nell'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma i computer non funzionano.

Sembra un'esagerazione, ma non è così, e la prova è il cartello che da qualche tempo regna nella sezione del tribunale. Attenzione a non sbagliare la procedura di interrogazione – spiega in poche righe il comunicato - perché se il programma si chiude inaspettatamente, il servizio viene interrotto fino al giorno successivo.

Avvocato avvisato (da un foglio A4), mezzo salvato? Non sembra. L'errore, d'altronde, non si può prevedere e il sistema rischia ogni giorno di rimanere bloccato per colpa di un praticante incauto o di un avvocato distratto.

E il settore esecuzioni immobiliari è uno dei più “ingolfati” ed affollati del tribunale. Tra le pile di pratiche da estinguere, i problemi tecnici rallentano ancora di più il lavoro degli avvocati, che si ritrovano a combattere con un sistema telematico che non funziona.