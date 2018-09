"Troppe pratiche", chiude l'ispettorato edilizio. Caos file nel Municipio IX

"Troppe pratiche", ufficio sommerso: l'ispettorato edilizio chiude al pubblico. Esplode il "caso" nel Municipio IX.

Per altri due martedì i cittadini e i tecnici della zona non potranno presentare pratiche. La decisione arriva dalla difficoltà nello smaltire le pratiche, nella speranza di recuperare, durante la chiusura al pubblico, l'arretrato. "È la prima volta in assoluto che si arriva ad una situazione così critica per i cittadini di questo territorio e naturalmente per gli impiegati del municipio - accusa Pasquale Calzetta, ex presidente proprio del Municipio IX - Tra l’altro la 'pezza' trovata è peggio del 'buco', perché gli uffici dell’ispettorato saranno comunque aperti il giovedì con il risultato che, quelli del martedì andranno il giovedì, ci sarà più fila per i cittadini, le pratiche che si aggiungono in carico all’ufficio tecnico saranno sempre le stesse e l’arretrato resterà tale. Ma dov’è la parte politica ? Quali provvedimenti i massimi responsabili del municipio stanno prendendo o hanno già preso ? Nulla di Nulla, anzi l’impressione è che i dirigenti e gli impiegati siano stati ancora una volta lasciati da soli. È la caratteristica di questa amministrazione: in presenza di problemi si nasconde la testa nella sabbia… ma qui la sabbia è finita"