Truffa al Fisco, prestanome per evadere le tasse: squestrati beni per 6 mln

Olio lubrificante per auto importato senza pagare le tasse. Associazione a delunquere, corruzione e riciclaggio, così 34 indagati truffano il fisco.

È scattato ai danni di 16 società e 23 persone il sequestro della Guardia di Finanza, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale capitolino, per un ammontare di oltre 6 milioni di euro. L’operazione – che ha smantellato un sodalizio criminale dedito all’illecita importazione di ingenti quantità di olio lubrificante in evasione d’imposta e all’emissione di fatture false – aveva già portato, nel mese di ottobre 2015, all’esecuzione di 9 misure cautelari personali. Il sistema ideato prevedeva la costituzione di società “fantasma”, intestate a “prestanome”, che venivano interposte tra i fornitori comunitari di olio lubrificante (proveniente da Francia, Germania, Lituania, Belgio e Polonia) e la RS 2000 S.r.l. di Pomezia (RM), reale destinataria del prodotto, attiva nel settore della commercializzazione di ricambi per automobili. In tal modo gli oneri fiscali rimanevano interamente a carico delle “cartiere”, che tuttavia scomparivano in breve tempo senza versare all’Erario le imposte dovute.

Altre imprese fittizie erano utilizzate per la sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di consentire ai destinatari di evadere il Fisco abbattendo il loro reddito imponibile, nonché di movimentare ingenti somme di denaro utilizzate, in gran parte, per finanziare ulteriori importazioni di olio lubrificante. La certosina ricostruzione delle condotte illecite, effettuate dalle Fiamme Gialle mediante l’analisi dei dati contabili e dei flussi finanziari – secondo la logica del “follow the money” – ha permesso di quantificare l’indebito vantaggio conseguito dagli indagati in circa 6,4 milioni di euro.

L’indagine ha avuto un ulteriore effetto positivo: all’inizio del 2018, infatti, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la consegna di circa 1.800 litri di prodotto (già sottoposto asequestro) al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’utilizzo sui mezzi impiegati nelle località del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.