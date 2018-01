Truffa dello specchietto su un anziano: 27enne fermato dai carabinieri

Tenta di raggirare un pensionato con il "trucco" dello specchietto: truffatore 27enne fermato ed arrestato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga.

Pensava di essere lontano da occhi indiscreti quando ha affiancato l'anziano, intimandogli di fermarsi lungo via Camillo Serafini. Il pensionato, incredulo, è sceso dall'auto per vedere i danni che lo sconosciuto affermava gli avesse provocato e si è sentito proporre di sistemare la questione con qualche centinaio di euro in contanti. Spettatori silenziosi della messainscesa alcuni carabinieri di pattuglia, che si sono immediatamente avvicinati alla scena. Alla vista dei militari il truffatore ha tentato la fuga, cercando in tutti i modi di evitare l'arresto. Il 27enne, originario di Reggio Calabria ma residente a Roma, è stato così ammanettato e portato in caserma con l’accusa di tentata truffa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora si trova agli arresti domiciliari, dove rimane adisposizione dell’Autorità Giudiziaria.