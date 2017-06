TuEAT, il festival del mangiar sano sbarca a Roma. Corsi e giochi per tutti

Cibo alimentazione

L'Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà dal 9 all'11 giugno "TuEAT-L'appetito vien giocando", il primo evento completamente dedicato al mangiar sano e rivolto a tutta la famiglia.

Nell'area dei Giardini Pensili sarà possibile assistere e partecipare a show cooking, corsi di cucina, street food, degustazioni e laboratori ludico didattici. L'obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare grandi e piccini alla cultura del mangiare bene, intesa come scelta dei prodotti e dei metodi di cottura migliori.

L'evento è stato ideato e organizzato da Comunicazione 2000. L'agenzia di comunicazione si è basata su studi effettuati su bambini in età pre-scolare e scolare che dimostrano che un rapporto "amichevole" con il cibo aiuta i più piccoli ad accettare nel proprio piatto una più grande varietà di alimenti. Al TuEAT saranno presenti mascotte come Tota la Carota e Luciana la Melanzana, che giocheranno coi bambini per far loro conoscere frutta e verdura di stagione.

Durante l'evento, saranno tante le occasioni rivolte a tutta la famiglia per interagire con il cibo in maniera divertente e gustosa.

Il TuEAT nasce con la consapevolezza che comportamenti alimentari corretti, uniti a uno stile di vita sano e a una regolare attività fisica, rappresentano il presupposto fondamentale per vivere di più e meglio. Coletta Ballerini, Amministratore Unico di Comunicazione 2000 ha spiegato: "Le abitudini alimentari del futuro adulto si impostano e consolidano nei primi anni di vita del bambino. Per questo, è fondamentale educare a una corretta cultura dell'alimentazione".

L'evento ha ottenuto i Patrocini di Regione Lazio, Comune di Roma (Assessorato alla Crescita Culturale), Municipio II di Roma Capitale, CONI, Federazione Italiana Cuochi, Federazione Italiana Medici Pediatri, Roma Pediatria e Moige, oltre che la Media Partnership di Rai Gulp.