Tuffi nelle fontane: a Roma è mania. In un giorno un denunciato e un multato

Tuffi nelle fontane storiche: a Roma esplode la mania. In un solo giorno due casi. Bagni nella fontana del Moro di piazza Navona e a Fontana di Trevi. Denunciato un romeno e multato un polacco.

È di venerdì pomeriggio, a distanza di breve tempo, un duplice intervento eseguito dagli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale, per fermare due uomini, intenti ad accedere nelle fontane monumentali di Piazza Navona e Piazza di Trevi. Uno di loro è stato denunciato per danneggiamento.

Intorno le 15 odierne, una pattuglia interveniva per bloccare un uomo, appena entrato nella Fontana del Moro in piazza Navona, ponendo immediatamente fine al suo tentativo di svuotare la stessa dall'acqua presente all'interno. Il cittadino di nazionalità romena, di 34 anni, è stato denunciato per il reato di danneggiamento. Nei suoi confronti si è proceduto anche con la sanzione amministrativa prevista per il bagno in fontana.

Poco dopo, gli agenti in servizio in Piazza di Trevi, hanno fermato prontamente un cittadino di 50 anni, di nazionalità polacca, intento a fare il suo ingresso nella fontana monumentale. Anche per lui è scattata la sanzione di 450 euro.