Tumore al seno, trionfa la prevenzione: mammografie +19% nel Lazio

Nel 2017 trionfa la prevenzione al femminile, la Regione Lazio svela i dati della campagna “Ottobre Rosa”, attiva da ottobre a dicembre, con ben 9.855 esami prenotati complessivamente.

Numeri positivi, che certificano il successo dell'iniziativa nell'ambito della lotta al tumore al seno. Dei 9.855 appuntamenti, 8633 si sono infatti tradotti in mammografie bilaterali riguardanti donne in fascia di età compresa tra i 45-74 anni. Un aumento del 19% rispetto al 2016. "Un grande successo di partecipazione – commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – abbiamo vinto una scommessa di civiltà rivoluzionando il sistema di screening. Abbiamo anche raddoppiato il numero delle lettere inviate e questo è il più potente strumento per salvare le vite che si possa mettere in campo". "Spacchettando l’offerta per fascia d’età, sono stati prenotati 4.739 esami con 3.979 mammografie erogate nei centri di screening per le donne tra i 50-74 anni, mentre sono stati prenotati 5.116 esami con 4.660 mammografie erogate in donne con età tra i 45-49 anni. Nel 2017 si è registrato un notevole incremento di mammografie erogate nelle donne fuori fascia screening (+38%). Da sottolineare - conclude il numero uno della Pisana - che nei 44 centri di screening inseriti nei percorsi organizzati e nello stesso periodo (ottobre-dicembre 2017) oltre alle mammografie erogate nell’ambito della campagna (3.979), sono state eseguite anche 36.000 mammografie nello stesso indotte dagli inviti già programmati dalle Aziende sanitarie locali".