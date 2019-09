Turismo a Roma, Albergatore Day a La Nuvola: la fiera apre le porte ai romani

Turismo, Albergatore Day di Federalberghi Roma 2020: l’unica manifestazione della Capitale dedicata all’ospitalità diventa una “due giorni”, si sposta a La Nuvola di Fuksas e si apre alla città.

Grandi novità per la 17ma edizione dell’Albergatore Day di Federalberghi Roma. L’unico evento dedicato al turismo e all’ospitalità che si svolge annualmente nella Capitale, quest’anno raddoppia nel numero dei giorni passando a due (il 24 e 25 gennaio 2020) e si sposta nei prestigiosi spazi del Roma Convention Center - La Nuvola per un’edizione fortemente rinnovata nel palinsesto e piena di novità, a cominciare dall’introduzione di un’area merceologica interamente dedicata all’offerta enogastronomica e dall’apertura, per la prima volta dopo oltre quindici anni, anche al pubblico dei non addetti ai lavori.

Grazie alle dimensioni della nuova location, quest'anno le aziende espositrici avranno a disposizione, nei due giorni di “one to one” con gli operatori del turismo, circa 7 mila mq di superficie espositiva, in cui troveranno spazio un totale di circa 200 stand, una sala conferenze da 500 posti, salottini B2B e un’area ristorazione interna al Roma Convention Center - La Nuvola.

Tanti gli eventi in programma all’interno della nuova sezione dedicata al Food, una piattaforma ricca e dinamica curata dal critico e giornalista enogastronomico Luigi Cremona, tra cui degustazioni, showcooking e un nuovo premio all’Hospitality Management: il Premio Ospitalità Romana-Emergente Ricevimento.