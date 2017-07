Turismo estivo, calano i prezzi e cresce la richiesta di immobili: boom di B&B

Il mare non passa di moda e torna alla riscossa. Calano i prezzi delle località turistiche di mare, crollo nella provincia di Roma (-3,4%), seguita da Latina (-3,2%). Stabili i prezzi delle località della provincia di Viterbo.

A rivelare l'andamento altalenante dei prezzi immobiliari è Tecnocasa, che mette il Lazio in cima alla regioni che hanno registrato un calo maggiore (-3,1%). Le località di mare del Lazio hanno infatti registrato un ribasso del 3,1% nel secondo semestre del 2016, con un calo più marcato per quelle della provincia di Roma (-3,4%), a seguire la provincia di Latina (-3,2%) mentre sono stabili i prezzi delle località della provincia di Viterbo. A Lido dei Pini si registra un lieve ribasso dei prezzi e un mercato dinamico: c’è più volontà di acquistare, la domanda è in aumento e si realizza un maggior numero di compravendite. Chi opta per il lungomare generalmente ha una capacità di spesa elevata e mette in conto circa 120 mila €; al contrario, chi ha un budget inferiore si indirizza verso le aree interne, dove le soluzioni scendono a 80-90 mila €.

Provincia di Latina, mercato dinamico a Gaeta. I prezzi sono stabili, la domanda è in crescita e aumenta il numero di compravendite. Grazie ai prezzi in ribasso nei semestri precedenti e alla maggiore disponibilità delle banche ad erogare credito, stanno aumentando le compravendite di prime case, ma il mercato è sempre alimentato dalle case vacanze. La maggior parte dei turisti proviene dalle province di Napoli e Caserta, a seguire ci sono residenti nel Frusinate e nella provincia di Roma. Le richieste si concentrano su bilocali o piccoli trilocali il più possibile nelle vicinanze del mare e dotati di pertinenze esterne, per una spesa che oscilla rispettivamente tra 100-140 mila € e 150-230 mila €. Da segnalare un aumento della domanda da parte di coloro che desiderano avviare attività di B&B o affittacamere.



Provincia di Viterbo, il mercato immobiliare della zona di Marina Velca conta due inoltre importanti consorzi: Marina Velca Golf (Pian di Spille) e Marina Velca Mare. Il primo, quello più importante, ha circa 800 abitazioni ed è sorto prevalentemente tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Si sviluppa intorno ad un campo da golf, è immersa nel verde, dista circa 1,5 km dal mare e 5 km dal paese. La zona ha vissuto la crisi immobiliare degli ultimi anni e ha visto una contrazione della domanda immobiliare di seconda casa. In più MV Golf ha subito anche la concorrenza di nuovi campi da golf sorti intorno a Roma. Qui acquistano persone residenti a Roma che ricercano soprattutto soluzioni indipendenti e semindipendenti, dove trascorrere le vacanze estive in tranquillità.

Infine c’è Tarquinia Lido, il lido del paese, famoso soprattutto per l’ampia passeggiata sul mare e i locali di svago. Il mercato immobiliare offre soprattutto ville plurifamiliari ed appartamenti in condominio. Anche qui lo sviluppo immobiliare risale agli anni ’70. Per una soluzione fronte mare in buono stato si arriva a 2000-2300 € al mq. Una soluzione indipendente più distante dal mare può costare da un minimo 1300 € a 1800 € al mq.