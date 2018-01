Turismo, Nemi eccellenza Touring: il borgo del Lazio tra le mete più ambite

Nemi è un eccellenza del turismo made in Italy, parola di Touring Club. L'associazione premia nuovamente Nemi con la "Bandiera Arancione", riconoscimento simbolo per tutti i vacanzieri di tutta Italia.



Il piccolo borgo dei Castelli Romani si afferma così non solo come il paese di fragole e fiori, ma anche sede di attività culturali, sportive ed enogastronomiche. Un risultato che consacra Nemi nel panorama delle mete turistiche italiane, che il sindaco Alberto Bertucci accoglie con orgoglio attraverso una nota: "La Bandiera in questi anni è stata uno stimolo - dichiara Bertucci - e un riconoscimento ottenuto grazie al lavoro di tanti soggetti diversi dall’amministrazione ai cittadini tutti. Nemi ancora una volta apre le porte a tutti i cittadini italiani ma anche alle tantissime presenze internazionali, che scelgono Nemi come meta turistica. Sempre di più vediamo avvicinare alla nostra terra la curiosità di quei turisti che scelgono il Lazio come destinazione, ma non si fanno scappare l'opportunità di visitare questo Comune".

"Insieme all'Assessore alla Cultura e turismo Edy Palazzi - conclude il sindaco Alberto Bertucci - abbiamo anche nel 2018 raggiunto questo risultato. La Bandiera Arancione accompagna l'inserimento di Nemi tra i Borghi più belli d'Italia, sviluppando così una sinergia positiva per un futuro di sviluppo".