Turista francese 19enne precipita da parapetto: morto dopo un volo di 15 metri

Turista francese morto dopo essere precipitato da un parapetto alto 15 metri su Lungotevere dei Tebaldi: il 19enne scivolato nel tentativo di scavalcare la balaustra.

Tragedia lunedì mattina alle 2 su lungotevere dei Tebaldi, all'altezza di Ponte Mazzini, nella Capitale, dove un 19enne francese è morto dopo essere precipitato per 15 metri dal parapetto. Il ragazzo, a Roma per turismo, era in compagnia di due amici di 18 anni che hanno chiamato i carabinieri.

Secondo quanto raccontato dai due, il 19enne, sarebbe scivolato nel tentativo di scavalcare il parapetto. Sul posto, oltre al 118, i militari della stazione Quirinale e i colleghi del Nucleo Investigativo. Sul 19enne saranno effettuati esami tossicologici.