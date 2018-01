Turisti assaliti e rapinati: trattenuti con la forza per rubare uno smartphone

Aggrediscono e rapinano due turisti per uno smarthpone, poi si danno alla fuga. Coppia di ladri tunisini sorpresa con un pusher del Gambia: in manette finiscono in tre.

È la rocambolesca disavventura che ha visto protagonisti due giovani turisti, un 28enne inglese e una 22enne francese in vacanza a Roma. I due stavano passeggiando in via Turati quando sono stati aggrediti dai due uomini che, dopo averli trattenuti con la forza, sono riusciti a fuggire con un cellulare per bottino. Le giovani vittime si sono prontamente rivolte ad una pattuglia dei carabinieri che, grazie alle descrizioni fornite, ha inviduato i responsabili dopo pochi minuti. I militari hanno fermato i due ladri mentre si trovavano con un 22enne del Gambia, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

Per i due tunisini, di 34 e 35 anni, è scattato l'arresto con l'accusa di rapina, mentre il pusher è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.