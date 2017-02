Turisti inglesi al ristorante: botte all'oste e fuga senza pagare il conto

Picchiano un ristoratore e scappano senza pagare, due turisti inglesi tentano la fuga: arrestati. Uno di loro sarebbe un poliziotto londinesi, in corso degli accertamenti.

Prima gli spintoni, poi la fuga tra le vide di Roma. E' accaduto al quartiere Prati, dove due turisti inglesi, per non pagare il conto di una pizza e una birra, hanno colpito un cameriere e il ristoratore del locale, per poi tentare di scappare. I due sono stati però prima raggiunti dalle vittime della rapina, poi dalle volanti della Polizia. Gli agenti hanno sedato la “rissa” che si era scatenata tra i contendenti, bloccando i cittadini inglesi.Uno dei fermati, per non essere portato in commissariato, ha mostrato un tesserino di riconoscimento come poliziotto londinese, sul quale sono in corso gli accertamenti. Accompagnati poi negli uffici di polizia i due “ladri-turisti” sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria.