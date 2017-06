Tutela orso bruno: arriva l'accordo tra il Parco nazionale e “Salviamo l’Orso”

Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e l’Associazione “Salviamo l’Orso” hanno firmato una collaborazione per la tutela dell'Orso bruno marsicano.

L'accordo, sottoscritto dal Presidente del Parco Antonio Carrara e dal Presidente Dell’Associazione Stefano Orlandini mira a realizzare attività di salvaguardia degli orsi dell'Abruzzo e a ridurne i rischi e i conflitti con le attività umane.

L'Associazione Salviamo l'orso si è resa disponibile a collaborare nelle azioni di monitoraggio, nel contrasto al randagismo canino, nella messa in opera e manutenzione delle recinzioni elettrificate, nella raccolta della frutta presente nei centri abitati e nelle azioni di informazione e sensibilizzazione dei residenti e dei turisti in merito alla gestione degli orsi.

L’attività di messa in opera e manutenzione delle recinzioni elettrificate interesserà prevalentemente il territorio di Scanno e Villalago dove, da anni, è presente l’orsa Gemma. L'accordo durerà un anno, con possibilità di ulteriore proroga con l’accordo delle parti.

“L’apporto dei volontari integra e può sicuramente migliorare il lavoro che quotidianamente facciamo” ha dichiarato Carrara, che ha sottolineato l'utilità di una partnership.