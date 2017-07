U2 a Roma, concerto blindato. All'Olimpico vietate bottiglie e aste da selfie

Gli U2 sbarcano a Roma, massima allerta all'Olimpico. Stadio blindato, scatta il piano sicurezza: vietate bottiglie, videocamere e aste per selfie.

Si avvicina il concerto evento di Bono Vox e compagni, di scena il 15 e il 16 luglio per due date sold out con il The Joshua Tree Tour, che festeggia il trentennale dello storico album uscito nel 1987. Ad aprire entrambe le date la Noel Callagher's High Flying Birds dell'ex co-leader degli Oasis. Per l'occasione è atteso un Olimpico blindato, monitorato grazie anche alla "safety e security" firmata dal capo della polizia, Franco Gabrielli. Sarà presente una zona di prefiltraggio e impiego di metal detector, con ispezioni con largo anticipo sull'orario d'inizio e un'attenzione dedicata anche alla fase del deflusso. All'interno dell'impianto sarà proibito portare valigie e trolley, come rende noto anche il sito Livenation promotore dell'evento. Mentre si potranno portare borse e zaini, ma solo della dimensioni di un foglio a4. Rigorosamente vietati bombolette spray, bevande alcoliche, aste per selfie, treppiedi, strumenti musicali, penne e puntatori laser, fotocamere, videocamere, tablet e "tutti gli altri oggetti atti ad offendere" come coltelli o altri oggetti a punta. Non passeranno anche bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica. Per gli abusivi invece sarà interdetto "qualsiasi genere di attività commerciale non preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice".

Il pubblico non potrà neanche "esporre materiale che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite". Non sarà ovviamente autorizzato l'arrampicarsi "su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico" oppure "stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga".