Ubriaca dimentica il bambino a scuola. Denunciata per abbandono di minori

Ha dimenticato di andare a prendere il figlio a scuola: quando i carabinieri sono entrati in casa l'hanno trovata ubriaca con un'altra bimba di 2 anni. Denunciata per abbandono dei minori.

E' successo a Montefiascone nel viterbese: una maestra di un scuola primaria, ha segnalato ai carabinieri della locale stazione, che la mattina al termine delle lezioni scolastiche nessuno era venuto a riprendere un bambino di 10 anni che quindi è stato momentaneamente preso in consegna dai carabinieri.

Immediate le ricerche della madre, e l’individuazione della casa: i carabinieri una volta entrati, hanno trovato la madre del bambino, una signora di origini brasiliane di 36 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, e in casa hanno anche trovato un'altra bambina di 2 anni avuta da un'altra relazione.



Capita immediatamente l’ inidoneità della signora ad occuparsi dei due bambini, sono stati attivati i locali servizi sociali, che hanno fatto sottoporre a visita pediatrica i due minori presso l’ ospedale Belcolle di Viterbo, e successivamente sono stati affidati ad una struttura idonea de L'Aquila. La madre è stata quindi denunciata per abbandono di minore e violazione degli obblighi di assistenza.