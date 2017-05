Ubriachi distruggono bar e picchiano le bariste: fermati due albanesi

Distruggono un bar e picchiano le bariste, fermati due albanesi.

Botte e distruzione in un locale di Primavalle, paura per clienti e bariste. Ad innescare l'ira dei due bruti il rifiuto dello staff, all'ennesima, richiesta di un bicchiere di whisky. D.G., albanese di 30 anni, insieme ad un suo connazionale più grande di una decina d'anni, hanno così dato il via alla una maxi rissa. Prima hanno schiaffeggiato le due bariste, poi hanno lanciato verso la strada alcune fioriere e portatovaglioli. Inutile il tentativo la collera dei due da parte di un cliente, rimasto ferito al volto. Sul luogo sono così arrivati 3 equipaggi della Polizia di Stato appartenenti ai commissariati Primavalle, Monte Mario ed al Reparto Volanti.Alla vista degli agenti D.G. si è scagliato contro uno di loro urlandogli “ammazzo te e tutta la tua famiglia!”, cercando di colpirlo. L'uomo è stato bloccato senza danni ne per lui ne per gli agenti, mentre l’altro albanese, che aveva accennato anche lui ad una reazione verso i poliziotti, si è dato alla fuga.

D.G. è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e danneggiamento, mentre il suo “compagno di bevute” è stato denunciato in stato di libertà.