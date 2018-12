Ubriaco accoltella la compagnia. Continuano le aggressioni a Tor Bella Monaca

Un 45enne ecuadoregno è stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato di accoltellare la compagna. Fortemente ubriaco, ha ferito la donna ad una mano: sarà costretta ad operarsi. È stato immediatamente portato a Regina Coeli.

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 48enne dell’Ecuador, operaio, incensurato, con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, ai danni della convivente connazionale.

Rientrato presso la propria abitazione, via F. Chiari a Tor bella Monaca, l'uomo, in evidente stato di alterazione fisica dovuta all’assunzione di alcol, dopo l’ennesima lite per futili motivi con la convivente ha afferrato un coltello e l’ha aggredita, ferendola alla mano sinistra. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo e di recuperare anche il coltello mentre la donna, di 45 anni, è stata soccorsa e portata presso il pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, dove è stata medicata per le ferite da taglio subite. Successivamente dimessa con 20 giorni di prognosi, la donna dovrà nei prossimi giorni subire un intervento chirurgico.

Nel frattempo il compagno violento è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.