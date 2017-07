Ubriaco soffoca la moglie dopo un litigio, arrestato un cingalese.

Attimi di follia in zona Ponte Milvio, dove, al termine di un'animata discussione, un cingalese di 43 anni ha provato a strangolare la propria moglie. L’uomo, evidente ubriaco, dopo una lite per futili motivi l’ha infatti aggredita al collo cercando di soffocarla. L’uomo è stato così fermato ed ammanettato dagli agenti del commissariato Ponte Milvio, poi accompagnato in carcere.