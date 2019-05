Ubriaco precipita dal quarto piano di un hotel: muore 47enne. Ipotesi suicidio

Urbiaco torna in albergo e precipita dalla finestra del quarto piano, nella camera dove alloggiava per lavoro. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di suicidio.

Il copro della'uomo, un 47enne di Torino, è stato trovato alle 6 di mattina in piaza San Bernardo, proprio sotto le finestre dell'hotel. L'uomo, rientrato alle 2 di notte visibilmente ubriaco, avrebbe chiesto dei superalcolici prima di salire da solo in stanza. Sembra che fosse a Roma per lavoro e che fosse stato altre volte nello stesso hotel.