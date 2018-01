Ubriaco semina il panico in centro: picchiato a sangue un giornalista

Ubriaco seminava il panico tra le vie del centro, aggredendo chiunque gli capitasse a tiro. Picchiato selvaggiamente nella notte anche un giornalista di Adnkronos.

Il cronista politico Antonio Atte, secondo quanto riferisce la stessa agenzia, sarebbe uscito dalla Camera dei deputati intorno alle 21, finendo suo malgrado nel mirino dell'aggressore. Il giornalista si stava incamminando verso la fermata dell'autobus di via del Corso, quando è stato testimone di un attacco ai danni di una giovane coppia da parte dell'uomo. Vedendo però che in soccorso dei due stavano intervenendo due carabinieri, Atte ha proseguito diritto fino alla fermata. L'aggressore in tuta mimetica, gli si è allora parato davanti, spintonandolo e insultandolo, e accusandolo di aver chiamato le forze dell'ordine. L'uomo lo ha poi colpito ripetutamente al volto, fratturandogli il setto nasale e rompendogli un dente. Il giornalista è rimasto senza conoscenza per alcuni minuti, prima di esser trasportato al policlinico Gemelli per un intervento chirurgico.

L'uomo è stato riconosciuto grazie alla descrizione dei testimoni: un giovane con indosso una tuta mimetica e dai capelli rasati ai lati, in evidente stato di ebbrezza. Fermato dagli agenti della Polizia Locale, l'uomo ha iniziato a tirare calci e pugni verso i poliziotti, senza riuscire però a colpirli. È stato quindi bloccato e trasferito negli uffici del Comando dove è stato denunciato e arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni. W.A., 30enne italiano con precedenti penali per reati specifici, sarà processato per direttissima il 26 gennaio.

Tanti i messaggi a sostegno del giornalista, a quali, tramite Twitter, si aggiunge il sindaco Virginia Raggi che gli augura pronta guarigione: "Sdegno per la brutale aggressione ai danni del giornalista dell’AdnKronos".