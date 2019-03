Uccise i figli a Rebibbia, svolta nel caso: "E' incapace di intendere"

Uccise i propri figli gettandoli dalle scale del carcere di Rebibbia, dove era detenuta, ma per il perito psichiatrico "era totalmente incapace di intendere": Svolta nel processo ad Alice Sebesta, madre dei piccoli Divine e Faith.

Nuovo capirolo nella vicenda della detenuta tedesca che il 18 settembre, dal nido del carcere, provocà la morte dei due bambini. Alle nuove conclusioni, dopo la richiesta del gip Antonella Minunni di una seconda perizia, è giunto lo psichiatra Fabrizio Iecher, incaricato di accertare le condizioni di salute della donna al momento del fatto e attuali. Sebesta, indagata dalla procura per duplice omicidio, è affetta, a parere dell'esperto, "da un disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare" ed è un soggetto "per il quale sussistono la presenza e la persistenza di un rischio psicopatologico rilevante ai fini della pericolosità sociale con particolare riguardo ad un elevato rischio suicidario". Da qui il suggerimento "che il soggetto necessiti di cura 'ad elevata intensità terapeutica' e monitoraggio continuo in ambiente specialistico psichiatrico contenitivo e controllato (REMS)".

Attualmente le condizioni patologiche della donna, "trovandosi in una fase di compenso farmacologico, non ostano alla partecipazione cosciente al processo", ma per il suo difensore, l'avvocato Andrea Palmiero, la conclusione dell'esperto porterebbero a una sola inevitabile conseguenza: "In base all'articolo 88 del codice penale Alice Sebesta ha un vizio totale di mente e non è imputabile. Attendiamo ora di capire come la procura vorrà chiudere l'indagine".

