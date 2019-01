Ucciso mentre prestava soccorso: solidarietà di “Uri” per il tassista morto

Travolto e ucciso sulla Milano-Meda, perché si era fermato ad aiutare un'auto che aveva sbandato. Arriva la solidarietà dell’Unione Radiotaxi Italiani e del network it Taxi ai tassisti milanesi.

Il presidente di Uri -Unione Radiotaxi Italiani, Loreno Bittarelli, annuncia tramite una nota l'adesione su tutto il territorio nazionale all'iniziativa "di apporre per alcuni giorni un fiocco nero sulla antenna dei propri taxi, in segno di lutto per la perdita del nostro collega travolto e ucciso da un auto dopo che con grande senso civico si era fermato a prestare soccorso a due ragazzi feriti in un incidente stradale":