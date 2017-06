Umberto I, black out nella notte: ospedale al buio per due ore. La denuncia

Black out nella notte, l'ospedale Umberto I rimane al buio per due ore.

Attimi di paura tra pazienti e staff, notte al buio per l'ospedale Umberto I. Nella struttura sarebbe infatti saltata la corrente per un paio d'ore, con tutti i rischi relativi del caso. La denuncia arriva da Antonello Aurigemma, Capogruppo di FI della regione Lazio e vice presidente della Commissione Politiche sociali e Salute, che tramite una nota lancia l'allarme: “Continuano i disagi all’Umberto I, una delle più grandi aziende ospedaliere d’Europa. Dopo le criticità dovute al disavanzo, alla carenza di personale e al fatto che vengono effettuati lavori per reparti che vengono inaugurati per poi restare chiusi nell’immediato, ora si sarebbe verificata l’ennesima beffa ai danni dei pazienti. Infatti, questa notte a causa di un black out alcuni locali sarebbero rimasti senza luce per due ore. E, a quanto pare, non sarebbero partiti neanche i gruppi elettrogeni. Si tratta di un pesante disservizio che, oltre a penalizzare naturalmente l’utenza, potrebbe creare danni irreversibili anche sui pazienti. Nell’attesa di spiegazioni su quanto accaduto, auspichiamo che, visto che il direttore generale è in scadenza, con l’insediamento dei nuovi vertici possa esserci quel vero cambio di passo, per una struttura che costituisce un punto di riferimento per la cittadinanza”.