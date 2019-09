Un americano a Roma, ma girava armato di tirapugni con lama: denunciato

Un turista 42enne americano, fermato giovedì per un controllo in via Vittorio Emanuele Orlando nella Capitale, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Roma-Centro perché trovato in possesso di un tirapugni metallico munito di una lama tagliente.

L'accusa nei suoi confronti è quella di porto abusivo di arma bianca. L'arma, di genere proibito, è stata sequestrata mentre il cittadino Usa è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Sono in corso approfondimenti investigativi dei carabinieri della Compagnia Roma-Centro sul 42enne statunitense, in Italia per turismo. Le indagini si concentrano soprattutto sulla provenienza dell'arma. Il 42enne, fermato nei pressi dell'hotel "Regis", visti i carabinieri, ha nascosto l'arma bianca nello zainetto. Quando è stato scoperto si è giustificato: "Non sapevo che non si potesse portare con sé".