Un colpo di pistola in testa. Roma, difendeva la sua ragazza da uno scippo

Dramma e paura la notte scorsa all'Appio. Un ragazzo di 25 anni, Luca S. è stato colpito alla testa con una pistola, mentre tentava di difendere la sua fidanzata da uno scippo.

E' accaduto alle 23,30 in via Bartoloni, zona Colli Albani, di fronte ad un pub, dove Luca e la ragazza sarebbero dovuti entrare per una serata in compagnia di amici. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi sarebbero stati seguiti da una Smart bianca dalla quale sarebbero scese due persone che hanno cercato di strappare la borsetta della giovane. A quel punto la reazione in difesa e la follia con uno degli due rapinatori che al termone di una lotta ha prima colpito Luca alla testa con il calcio della pistola e dopo ha sparato due colpi. Uno ha preso il ragazzo in testa. Crollato a testa e dal pub è partita la richiesta di soccorso al 118. E' stato ricoverato all'ospedale San Giovanni dove nella notte è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Le indagini sono dei Carabinieri di Piazza Dante.