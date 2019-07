Un cubo di Rubik alla console, Dj Kubik pronto a riportare l'Eur agli anni '90

Dj Kubik, vestito da cubo di Rubik, è pronto a far ballare l'Eur ai ritmi della musica anni '90: è lui l'ospite del Forever Young party di venerdì 2 agosto a Le Terrazze.

Il 2 agosto dalle ore 23.30 a Le Terrazze, nel primo venerdì del mese più caldo dell'anno torna in console il dj mascherato da cubo di Rubik. Dietro i cubi colorati che fanno impazzire il mondo c'è DJ KUBIK, che fa tappa all'Eur per una notte nel segno del divertimento, con un gioco in musica dal sapore anni '90 ma sempre attuale, proposto dall'ospite speciale del party Forever Young, nel consueto appuntamento del venerdì romano.

Insieme all'ironico progetto ispirato al famoso gioco a forma di cubo colorato, nato dall'idea della Willy Marano Management, non mancheranno i djs resident protagonisti delle notti sulle terrazze al Palazzo dei Congressi. Ad accogliere Kubik ci saranno i padroni di casa Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, insieme alle inconfondibili voci di Lele Sarallo e Lory Voice che continueranno a far festa anche sabato 3 agosto.