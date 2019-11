Un fenomeno alla console del Room 26: Marchi fa ballare l'Eur fino all'alba

Forever Young è ormai il party iconico del venerdì sera romano, dedicato agli amanti della notte e del divertimento in musica che ogni settimana ballano fino all'alba, sulle note dei djs resident del Room 26, pronti anche questa settimana ad un super ospite in console come Cristian Marchi.

Venerdì 8 novembre 2019 infatti, Cristian Marchi fa tappa a Roma per una notte che promette emozioni, una promessa che non sarà delusa per il pubblico del club capitolino, abituato a ricevere il meglio dalla direzione del Room 26 targata Gianluca Neon. Una promessa fatta che sarà mantenuta da Marchi, come spesso accade per i suoi set. Ad anticipare il dj guest e a scaldare gli animi ci penseranno i djs resident Double Fab e Marco Gioia, come sempre accompagnati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Sabato 9 novembre invece, il divertimento continua con House You Body, il sabato house targato Room26, che vedrà protagonisti i padroni di casa, Paolo Pompei e Luis Bertman, insieme ai due desaparesidos della PlusRoom: Max Marino e Matto Passerini.