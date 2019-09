Una palestra nello smartphone: l'app che manda in pensione i personal trainer

di Matteo Maggi*

L'ultima applicazione uscita di casa Runtastic, società mobile internazionale di fitness che combina lo sport tradizionale con le app, è “Runtastic Results Training”: questa app ti permette di personalizzare il tuo piano di allenamento direttamente a casa tua e senza nessun tipo di personal trainer.

Se non hai tempo e voglia di andar in palestra, oppure se fare l'esercizio fisico davanti agli altri ti imbarazza, con l'app “Runtastic Results Training” potrai allenarti direttamente a casa tua, senza stress o pressioni e senza spese per acquisti di equipaggiamenti ed attrezzi. Ecco quali sono i quattro punti di forza dell'ultimo gioiellino per smartphone di casa Runtastic che la rendono una perfetta abitudine quotidiana:

Più di 120 video in HD che ti daranno le istruzioni su come aumentare le performance dei tuoi esercizi fisici;

Pillole di salute e nutrizione che ti aiuteranno a combinare dieta e routine di allenamento;

Accesso alla community Runtastic per ricevere supporto e motivazione;

Molti allenamenti bonus per sviluppare al meglio forza e potenza.

Quindi, se hai il desiderio di avere un fisico scolpito e soprattutto di iniziare a seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, allora l'app “Runtastic Results Training” è la scelta migliore per te.

*esperto informatico Ns12 Spa