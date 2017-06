Una Pompei in miniatura sotto la Metro C. Un incendio ha conservato le stanze

Gli scavi della Metro C hanno portato alla luce una Pompei in miniatura.

Sotto il cemento di via dell'Amba Aradam sono emerse due stanze del III secolo completamente conservate grazie all'incendio che le ha avviluppate in epoca romana. Ampie parti del mobilio e del solaio ligneo, crollato durante il rogo, sono giunte fino ai giorni nostri, insieme ai resti di due animali domestici tra cui sicuramente un cane.

Il ritrovamento è avvenuto a seguito della realizzazione del pozzo di sicurezza Q15 di largo Amba Aradam. I due ambienti, ha spiegato il sovrintendente Francesco Prosperetti, appaiono "lussuosi sia per le decorazioni che per il sistema di riscaldamento" di cui era dotata l'abitazione. Non è ancora detto che le due stanze ritrovate facessero parte di un'abitazione domestica. La presenza di un sistema di aria calda, infatti, potrebbe far pensare a degli edifici di rappresentanza facenti parte della Caserma di Ipponio. É probabile che i reperti verranno smontati pezzo per pezzo e ricollocati in un diverso luogo per renderli accessibili al pubblico, come già avvenuto per quelli della stazione Colosseo.