Unicoop Tirreno, appello della Regione: “Si lavori su nuovo piano industriale”

Incontro Unicoop Tirreno-Regione Lazio, l'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino lancia un nuovo appello per scongiurare maxi-licenziamenti: "Il Cda presenti un nuovo piano industriale".

Sono infatti ben 8 i punti vendita di Unicoop Tirreno a rischio chiusura, che, attraverso un tavolo congiunto, la Regione Lazio prova a scongiurare. E proprio al termine dell'incontro l'assessore Di Berardino auspica una soluzione diversa, ribadendo la propria vicinanza ai lavoratori: "Nei giorni scorsi avevamo già fatto un appello all’azienda a non procedere unilateralmente - si legge nella nota di Di Berardino - Lo ribadiamo ancora oggi e torniamo a chiedere a Unicoop Tirreno di condividere le scelte e ragionare con le Istituzioni e le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni positive. Il consiglio di amministrazione dovrebbe tornare a riunirsi: auspichiamo che possa presentare un nuovo piano industriale. Non vogliamo discutere della cessione di punti vendita sul nostro territorio, vogliamo ragionare sulla loro riorganizzazione e rilancio. La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte a difesa del lavoro e dello sviluppo”.